Arrieta denunció que Milei recibió dádivas

Tras la explosión del caso de coimas en Andis, la diputada nacional Lourdes Arrieta denunció una su­puesta entrega de dádivas a Karina y Javier Milei de parte de una iglesia evangélica de Chaco.

“Yo creo que a Karina la superó la ambición al dinero. Una puede ser, pero está involucrado en este tema de las coimas, en las cripto, en los contratos de los Menem, con PAMI, no sabemos que hay detrás de Anses”, enumeró la legisladora del nuevo bloque en Diputados, al que denominaron Coherencia. Al respecto, agregó: “Tampoco sabemos si el Presidente recibió dinero cuando fue a Chaco a la iglesia evangélica, si le dieron una ofrenda de amor entre comillas”.

El 5 de julio pasado, Milei encabezó el cierre de la inauguración de la Iglesia Portal del Cielo en Chaco. Con Karina Milei y el gobernador radical Leandro Zdero entre los presentes, el jefe de Estado dio, por primera vez, un discurso desde una iglesia evangelista en el que afirmó que “el Estado es la representación del maligno”.