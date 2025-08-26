Coimas en el Gobierno: PAMI cerró contratos millonarios con Suizo Argentina

El entramado de negocios entre la droguería Suizo Argentina y distintos organismos estatales sigue creciendo a medida que se conocen nuevas contrataciones. La firma de la familia Kovalivker, señalada en la investigación judicial por presunto pago de coimas, obtuvo convenios por más de 100.000 millones de pesos en menos de dos años de gestión libertaria. El PAMI, a cargo de Esteban Leguizamón, aparece como uno de los principales socios de la empresa.

En paralelo al impacto político de los audios del exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, la obra social de jubilados selló 28 contratos con la compañía farmacéutica. Algunos de ellos bajo la modalidad de “compulsa abreviada”, un procedimiento exprés que se salta controles habituales con el argumento de la urgencia. La última contratación fue el viernes 22 de agosto, apenas tres días después de que estallara el caso que salpicó a la Casa Rosada.

Contratos que no frenan

Durante 2024, PAMI recurrió a la droguería en 19 ocasiones. En lo que va de 2025 ya se firmaron al menos ocho nuevos convenios. Entre las contrataciones se destacan acuerdos con montos superiores a los cien mil dólares, todos bajo compulsa abreviada. El viernes pasado, Suizo Argentina fue beneficiada con casi 45 millones de pesos para proveer antimicrobianos destinados a afiliados internados.

La reiteración de adjudicaciones, incluso en medio del escándalo, refuerza las sospechas sobre un entramado aceitado que involucra a varias áreas del Estado. Además de PAMI, las carteras de Salud, Defensa y Seguridad también firmaron acuerdos con la firma investigada.

La Justicia investiga

La investigación judicial avanza sobre estos convenios y ya puso bajo la lupa las contrataciones realizadas en el PAMI. Fuentes cercanas a la causa confirmaron que el juzgado a cargo evalúa la documentación de las adjudicaciones, con especial atención en los procedimientos abreviados y la reiteración de pagos millonarios a la firma. El avance de la causa podría abrir un frente de mayor riesgo para el oficialismo, al exponer responsabilidades políticas dentro del Gobierno.

Así, mientras Milei se esconde tras ataques a la oposición, los negocios con Suizo Argentina revelan que el discurso "anticasta" quedó reducido a una coartada.