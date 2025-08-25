Simulacro para garantizar transparencia el 7 de septiembre

Este fin de semana se llevó adelante el simulacro oficial de carga y transmisión de telegramas que será clave para el desarrollo de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Se trató de la primera prueba integral de un operativo que, por primera vez en la historia, se realizará de manera desdoblada respecto de los comicios nacionales.

El ensayo contó con la participación de unas 380 personas de la empresa Indra, quienes replicaron la jornada de trabajo con la carga ficticia de 44.153 telegramas provenientes de los 5.555 centros de votación habilitados y de 220 sucursales electorales digitales. El sistema arrojó un 98,6% de transmisión exitosa, porcentaje que el Gobierno provincial calificó como “muy alentador”.

La operatoria incluyó el control cruzado de cada telegrama por dos operadores distintos. Si existía alguna diferencia, un tercero resolvía la incidencia antes de validarlo. De esta manera, se busca reducir al mínimo cualquier margen de error. El simulacro también permitió testear planes de contingencia. “Va a haber absoluta transparencia y trazabilidad en el sistema”, aseguró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

El oficialismo bonaerense busca transmitir tranquilidad a la ciudadanía y a la oposición en medio de versiones sobre posibles irregularidades. Para el gobierno de Axel Kicillof, el éxito del simulacro constituye una señal política y técnica: disipar el fantasma de fraude y garantizar un escrutinio ágil y confiable la noche del 7 de septiembre.