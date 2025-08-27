Furfaro y Anmat cada vez más complicados

Luego de ser detenido la semana pasada, la Justicia indagó a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, en la causa por el lote de fentanilo contaminado que ya produjo 96 muertes.

En su declaración indagatoria, García Furfaro aseguró que no es responsable de la fabricación de las ampollas adulteradas y acusó a su exsocio, Andrés Quinteros, de contaminar la partida con bacterias: “Es imposible que esté adentro del laboratorio, alguien la puso”.

Al respecto, el imputado sostuvo que, en una oportunidad anterior, Quinteros quiso sustraer 30 ampollas de morfina del Laboratorio Ramallo (del mismo conglomerado empresarial que HLB Pharma) a través de una tercera persona.

“Lo voy a ver a San Nicolás, me cita en una estación de servicio, se me escapa. Voy a la casa, me ve por las filmaciones y me denuncia por amenazas. Después de eso, me aparecen tres exempleados de Ramallo que me dicen que Andrés nos está buscando, que nos va a hacer una maldad. Lo tienen grabado, habla de medicamento contaminado”, relató.

Furfaro, Quinteros y el narcotráfico

No es la primera vez que García Furfaro es detenido. En 2002 fue condenado a siete años de prisión por prender fuego a un empleado que trabaja en su restaurante. Ya en libertad, en 2012 comenzó a trabajar como ayudante en la verdulería de su padre. Sin embargo, de un momento a otro, la familia García Furfaro tomó control de los laboratorios y las droguerías Alfarma y Glamamed, y metió en el negocio farmacéutico.

Eventualmente, el ahora detenido quedó como dueño de HLB Pharma y Laboratorio Ramallo, junto a su socio Andrés Quinteros, quien fue diputado bonaerense por el peronismo y también candidato a intendente de San Nicolás.

Cabe destacar que Quinteros fue apoderado de HLB Pharma y designado por Furfaro como mediador privado en la importación de la vacuna Sputnik V. Ambos formaron parte de la comitiva que, junto a la ministra Carla Vizzotti, inició las tratativas con Rusia para traer la vacuna al país.

Meses antes que se conocieran las muertes por las ampollas distribuidas por HLB Pharma, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) recibió una acusación anónima en la que afirma que el laboratorio vendía droga.

En ese entonces, como viene informando diario Hoy desde que estalló el escándalo, se inició una investigación en la que saltó a la luz que Furfaro, junto a sus hermanos Diego y Damián, habían logrado los acuerdos necesarios para abrir un laboratorio nuevo en Ciudad del Este, Paraguay, uno de los vértices de la Triple Frontera, epicentro de la mercadería ilegal y el narcotráfico.

La Anmat apuntada

“Los problemas que hay los maneja el laboratorio con Anmat. Siempre lo cierra la parte técnica con Anmat”, relató Furfaro en la declaración indagatoria.

En un tramo de la declaración refirió que el ente nacional no alertó antes sobre la infección de fentanilo y las muertes en el Hospital Italiano de La Plata.

Cabe destacar que se conoció un documento que revela que seis días antes que se produzca el lote contaminado de la droga en HLB Pharma, el ente ya sabía de las irregularidades del laboratorio; sin embargo, demoró dos meses en prohibir la producción. A esto se sumó que una infectóloga de Entre Ríos reveló que meses antes de las muertes por fentanilo se había reportado la contaminación de medicamentos de HLB Pharma.

Más casos

Una familia cordobesa presentó una nueva denuncia en la Justicia Federal tras confirmar que una niña de 11 años fue medicada con fentanilo contaminado durante su internación en la Clínica Vélez Sársfield.

La menor, que había ingresado por una crisis asmática, recibió varias aplicaciones de la droga entre el 23 de febrero y el 5 de marzo pasado, lo que le ocasionó daños físicos, neurológicos y psicológicos permanentes.