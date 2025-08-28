Cúneo lanzó su campaña a diputado nacional con un acto en el Sindicato de Químicos de Pilar

Este jueves 28 de agosto, a las 13:30 horas, se llevó a cabo en el Sindicato de Químicos de Pilar el lanzamiento oficial de campaña de Santiago Cúneo, quien se postula como Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires con el Partido Nuevo Buenos Aires, dentro del espacio Confederal Argentino.



El evento contó con la presencia de destacadas figuras y referentes políticos y mediáticos que forman parte de la lista de candidatos, entre ellos María Ordoñez, Larry De Clay, Ximena Rijel, Ramón Garcés y Lali Minnicelli. El acto fue una muestra clara de la estrategia del “siempre candidato” Cúneo de convocar a personalidades con fuerte llegada mediática y territorial para reforzar su presencia en el electorado.



Cúneo se posiciona como una alternativa dentro del frente peronista, intentando captar a ese sector del electorado desencantado con la actual propuesta de Fuerza Patria, en el marco de una campaña que apunta a disputar seriamente un espacio de representación en las elecciones de octubre.



Con un tono desafiante, el dirigente hizo hincapié en la necesidad de una renovación real dentro del peronismo y denunció el vaciamiento ideológico de los espacios tradicionales. “La verdadera patria se construye con coraje, identidad y compromiso con el pueblo”, expresó ante los asistentes.



El lanzamiento marcó el inicio formal de una campaña que, como es habitual en el estilo de Cúneo, promete ser combativa, disruptiva y cargada de definiciones fuertes en el escenario político bonaerense.







