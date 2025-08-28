Francos en Diputados: evasivas y chicanas en medio del escándalo por coimas

La presentación de Guillermo Francos este miércoles en Diputados terminó siendo una demostración de cómo el Gobierno prefiere sostener el libreto antes que ofrecer explicaciones. En un recinto atravesado por gritos y reproches, el jefe de Gabinete desestimó las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y las calificó como una “maniobra política”, apuntando al kirchnerismo, pero sin aportar un solo dato que despeje las sospechas.

Durante más de seis horas de sesión, los diputados reclamaron respuestas sobre el escándalo de los audios, el vínculo con la droguería Suizo Argentina y la falta de acción concreta de la Casa Rosada. Francos se limitó a remarcar que fue quien sugirió la intervención de la ANDIS y el despido de Diego Spagnuolo, sin explicar por qué el Presidente sostuvo durante meses a su abogado personal en un área clave.

La sesión estuvo plagada de cruces y chicanas, incluso entre legisladores del propio oficialismo y la oposición, lo que dejó en evidencia la falta de conducción política del Gobierno en el Congreso. Mientras Francos hablaba de “déficit cero” y de un “nuevo paradigma económico”, desde la oposición le recordaban el impacto real del ajuste en las jubilaciones, el transporte y la educación.

El resultado fue un informe vacío, que dejó más dudas que certezas y consolidó la imagen de un oficialismo incapaz de dar explicaciones frente a una sociedad cada vez más golpeada. Lejos de aportar claridad, la exposición de Francos profundizó el descrédito y dejó al Gobierno acorralado entre la crisis política y el estallido social.