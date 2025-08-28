Vuelve a subir el riesgo país y llega a los 850 puntos

El riesgo país argentino escaló este miércoles 27 de agosto a 850 puntos, 21 unidades por encima del cierre anterior. La suba refleja la creciente desconfianza de los inversores en el rumbo económico y en la estabilidad política. El repunte se explica por la caída de los bonos soberanos, señal de que los mercados se alejan de los activos argentinos en un contexto de incertidumbre electoral, tensiones financieras y nuevos escándalos de corrupción.

Hasta hace pocos meses, en plena apertura de la economía, el riesgo país había registrado importantes descensos, pero esa calma se evaporó rápidamente. Desde su piso anual, ubicado entre 680 y 700 puntos, el indicador ya trepó más de 20 %, hasta llegar al nivel actual de 850.

Mientras el Gobierno insiste en alardear sobre su ajuste fiscal y supuestos avances macroeconómicos, las señales del mercado muestran otra realidad: un escenario volátil, frágil y condicionado por la falta de confianza en la administración nacional.