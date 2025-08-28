Pablo Grillo ingresó a terapia intensiva

El fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión policial a una marcha de jubilados el 13 de marzo último, volvió a terapia intensiva por complicaciones en su salud. Según comunicó su familia, “no está teniendo la evolución que se espera”.

“El estado de él era como que estaba adormilado y las tomografías daban que no se llenaba la cavidad generada por la colocación de la prótesis”, explicó su padre Fabián. También contó que los médicos evalúan que “o está funcionando su sistema y la válvula está de más, o la válvula está funcionando mal”. Agregó que los médicos que lo atienden “están viendo cómo evoluciona”.

Grillo resultó herido de gravedad el 13 de marzo en la Plaza del Congreso cuando fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno que impactó directamente en su cabeza. Por el hecho está en marcha una causa judicial en la que está acusado el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, autor del disparo de gas lacrimógeno.