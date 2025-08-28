Ratifican la corrupción en el PAMI

La exfuncionaria del PAMI y diputada suplente de La Libertad Avanza, Viviana Aguirre, hizo declaraciones explosivas al ratificar una denuncia judicial por presunta corrupción dentro del organismo, que incluye maniobras extendidas por parte del propio entorno presidencial.

“El Presidente sabe todo y no hace nada. Tenemos a un Presidente que es un estafador internacional y a Karina Milei, una cajera sin escrúpulos. La base es corrupta y todo lo que pase abajo no les importa, porque roban para ellos”, enfatizo Aguirre.

La dirigente recordó, en diálogo con Radio Splendid, que fue la primera en denunciar corrupcion en La Libertad Avanza en febrero de 2024. La acusación, según ella, no fue acompañada por la Justicia. En ese marco, detallo que, antes de asumir como directora del PAMI en La Plata, fue citada por Juan Osaba, en el despacho del diputado Sebastian Pareja, donde le exigieron “un millón de pesos de su sueldo y que firmara documentos ilegales. Ante su negativa, fue trasladada a un cargo menor: coordinadora contable, en lugar de directora.

Aguirre calificó de “intocable” a Pareja, a quien vinculó con aparente recaudación de fondos para la hermana del Presidente, al señalar, además, que ese esquema de corrupción se habría extendido con “sobreprecios en todo”: desde geriátricos, farmacia y sillas de ruedas, hasta pañales y clínicas, multiplicados cuatro, cinco o hasta diez veces más de lo habitual.