Escándalo en la Andis: audios, allanamientos y la sombra de Karina Milei

El escándalo por supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se expande como una mancha de aceite que salpica al núcleo más cercano al Presidente. Todo comenzó con audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular del organismo, que relataban un circuito de coimas a laboratorios para garantizar contratos con el Estado. La investigación ahora suma grabaciones que comprometerían directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En una de las cintas difundidas se escucha a la hermana del mandatario hablar de la necesidad de “estar unidos” y de su rutina en la Casa Rosada. Pero en paralelo circulan registros donde Spagnuolo describe un “olor a podrido” en torno a Karina y a su asesor Eduardo “Lule” Menem, además de críticas a la ministra Sandra Pettovello y al propio Javier Milei, a quien acusa de desentenderse de la gestión.

La Justicia avanzó con fuerza: por orden del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, se allanaron tres sedes de la Andis y oficinas de la droguería Suizo Argentina, señalada como beneficiaria de contratos irregulares. En los procedimientos se secuestraron 266 mil dólares y siete millones de pesos en el vehículo de Emmanuel Kovalivker, directivo de la firma, mientras que en su vivienda hallaron cajas fuertes vaciadas a las apuradas. También se levantó el secreto bancario y fiscal de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, así como del propio Spagnuolo.

El entramado familiar de los Kovalivker quedó bajo la lupa: Eduardo, accionista mayoritario de Suizo Argentina, se presentó en Comodoro Py junto a su abogado para entregar su celular, mientras que sus hijos hicieron lo mismo días atrás. Sin embargo, los peritos no lograron acceder a los dispositivos por cuestiones técnicas.

Al mismo tiempo, el Gobierno dispuso una auditoría interna y nombró a Alejandro Vilches como interventor de la Andis, con la misión de detectar irregularidades en el programa Incluir Salud. La primera pesquisa arrojó pagos con sobreprecios en la compra de medicamentos para beneficiarios sin cobertura médica.

La gran incógnita es hasta dónde llegarán los coletazos de la causa. Spagnuolo designó abogados y deberá definir si se desliga de las acusaciones o si busca acogerse como arrepentido.