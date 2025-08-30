El Gobierno limita a los bancos la compra de dólares

El Banco Central anunció este viernes una nueva regulación destinada a restringir la capacidad de los bancos para operar en moneda extranjera. La medida, que llega en medio de la fuerte presión sobre el mercado cambiario, busca evitar maniobras especulativas y contener la escalada del dólar en la recta final de cada mes.

A través de la Comunicación A 8311, el BCRA fijó nuevas condiciones sobre la Posición Global Neta de Moneda Extranjera, es decir, el nivel de dólares que pueden mantener las entidades financieras. En concreto, se les prohíbe comprar divisas en el mercado de contado cuando el descalce supere el 30% de su patrimonio neto.

La decisión implica un freno a las operaciones que solían realizar los bancos el último día hábil de cada mes, cuando incrementaban sus posiciones en dólares, provocando caídas abruptas en las reservas internacionales que luego se recomponían al día siguiente. A partir de ahora, las entidades no podrán finalizar el mes con más dólares que los registrados el día anterior.

Con esta disposición, la autoridad monetaria busca reducir la volatilidad en las reservas y, al mismo tiempo, quitar presión al tipo de cambio en momentos críticos. No obstante, en el sector financiero advierten que las regulaciones cada vez más rígidas muestran el nivel de fragilidad del sistema cambiario y la necesidad del Gobierno de acudir a controles de emergencia para evitar un desborde mayor.