Aparecen más audios de Diego Spagnuolo

Día a día crece el escándalo en torno al supuesto entramado de coimas detrás de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que dirige Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Mientras la causa judicial avanza con la recolección de información del celular de Diego Spagnuolo (quien evalúa presentarse como arrepentido), aparecieron nuevos audios del exdirector del Andis.

En total, habría otros siete nuevos audios filtrados del exfuncionario.

La información fue difundida este miércoles en el programa de streaming Data Clave, en donde su conductor, Mauro Federico, aclaró: “La persona que estuvo distribuyendo este material es alguien de la más extrema proximidad con el Presidente Javier Milei (...). Es una persona que tiene muchos años con Milei. Es una persona que hasta llegó a dormir en la misma cama”.

“Yo tengo rango de secretario de Estado. Loco, ¿qué están haciendo? Te pegan ese pijazo. Todos los funcionarios de Sandra (Petovello, ministra de Capital Humano) se les fueron a la mierda, y yo estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar un mango”, dice Spagnuolo en uno de los nuevos audios.

En otro de los archivos expuso: “Le manotean la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frente de conflicto en todos lados”. El exfuncionario daba a entender que su área no era la única afectada por el robo.

En otro tramo de los audios filtrados, Spagnuolo rememora un hecho que fue usado por el Gobierno para intentar justificar los recortes al sector de discapacidad: una supuesta pensión otorgada a una persona que había presentado una radiografía de un perro.

“Lo tenés al pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información. La radiografía del perro dijimos: esta pensión no se otorgó, ¿y qué va y dice? Que se otorgó. Y yo tengo que andar explicando por qué dicen Está mintiendo, está mintiendo. Y yo: te lo pasé clarito, no se otorgó”, mencionaba el entonces funcionario.

Finalmente, respecto la dupla “Lule” Menem-Karina, lanzó: “Son desprolijos. Todo eso es Lule. Los está cogiendo a todos con la pija de Karina, no la de él. Este está dejando todos los dedos marcados. Aparte son seis meses los que llevamos y ya estás haciendo este zafarrancho. Karina era una mina que hacía tortas y hoy maneja todo esto. ¿Cómo hacés?”.