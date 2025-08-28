El Gobierno admitió que dio de baja más de 100 mil pensiones por discapacidad
La medida, anunciada por Guillermo Francos, dejó sin acceso a derechos básicos a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
La Agencia Nacional de Discapacidad admitió que el Gobierno dio de baja 111.463 pensiones por invalidez en 13 meses de auditorías masivas. La medida, anunciada por Guillermo Francos, dejó sin acceso a derechos básicos a miles de personas en situación de vulnerabilidad. Organizaciones de discapacidad advirtieron que se trata de un plan deliberado de recorte, bajo criterios restrictivos y sin garantías de defensa. “Sólo interesan las cifras y no las personas”, señaló la abogada Varina Suleiman, quien denunció que el Estado anunció como triunfo lo que en realidad significa exclusión social.