Industria en retroceso: la producción bonaerense cayó a mínimos históricos

“La debacle del modelo económico de Milei se profundiza, e impacta especialmente en nuestra Provincia”, señaló el ministro de Economía de Buenos Aires, Pablo López, al presentar los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emapba).

Según el informe, en junio de 2025 la industria manufacturera bonaerense se ubicó 6,5% por debajo del nivel de diciembre de 2024, un año en el que ya había sufrido un derrumbe. La serie muestra que tras un repunte parcial en abril, la actividad volvió a caer en mayo y junio, alcanzando su punto más bajo en lo que va de la gestión libertaria.

El balance semestral es contundente: el primer semestre de 2025 se convirtió en el peor inicio de año para la industria provincial desde la pandemia de 2020. Comparado con 2023, la contracción supera el 11%, lo que implica una pérdida sostenida de producción, empleo y competitividad en el principal motor industrial del país.

López subrayó que la industria bonaerense opera un 7% por debajo del promedio de la última década, confirmando que la caída no es coyuntural sino estructural. “Estas caídas en el consumo de las familias en la Provincia y en el país son el correlato del modelo económico del Gobierno nacional: ajuste sobre los ingresos y deterioro de la calidad de vida”, afirmó el ministro.

La situación refleja cómo la combinación de caída del poder adquisitivo, tasas de interés altas y retracción del mercado interno impacta en la producción fabril.