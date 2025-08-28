Chats borrados y audios explosivos: el caso ANDIS acorrala a los Milei

El escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó este miércoles dos capítulos de alto voltaje que golpean directo al corazón del oficialismo. Por un lado, la Justicia sospecha que Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y abogado personal de Milei, borró de manera manual sus chats con Javier y Karina Milei antes de entregar su celular. Peritos informaron al juez Casanello que las eliminaciones ocurrieron justo en la última semana.

En paralelo, se difundieron nuevas grabaciones donde Spagnuolo apunta sin filtro contra Karina Milei y su operador Eduardo “Lule” Menem, a quienes acusa de manejar un esquema de retornos en la compra de medicamentos a través de la droguería Suizo Argentina. “Todo eso es Lule, nos está cogiendo a todos y encima con la pija de Karina”, dispara en un audio presentado a la Justicia.

Las filtraciones exponen además el enojo de Spagnuolo con el vocero presidencial Manuel Adorni y con la propia hermana del Presidente, a quien cuestiona por congelar salarios y “dejar los dedos pegados” en negocios espurios.