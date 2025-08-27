La Provincia suspendió las medidas cautelares para dar oxígeno a pymes

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció este martes la suspensión, hasta el 31 de diciembre de 2025, de las medidas cautelares previstas en el artículo 14 del Código Fiscal en los juicios de apremio que afectan a pymes. La Resolución Normativa 19/25, publicada en el Boletín Oficial, busca ofrecer un respiro en medio de la crisis generada por la recesión y la apertura indiscriminada de importaciones.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, sostuvo que la iniciativa forma parte del paquete de alivio lanzado por el gobernador Axel Kicillof. “Desde que asumió Milei cerraron más de 15.000 unidades productivas y se perdieron casi 224.000 puestos de trabajo”, subrayó.

La normativa aclara que se trata de una medida “excepcional y transitoria” frente a la delicada coyuntura económica, que dificulta el cumplimiento tributario por motivos ajenos a la voluntad de pago. El objetivo es facilitar la regularización de deudas sin comprometer la continuidad de las actividades productivas, evitando embargos o inhibiciones de bienes que agraven la situación financiera de empresas y comercios.

El plan de ARBA incluye además un nuevo régimen de alícuotas (SAF 0) para evitar acumulación de saldos en Ingresos Brutos, un reordenamiento del sistema de Agentes de Recaudación con plataforma digital y suspensión de agentes incumplidores, y la ampliación del sistema de devolución exprés de saldos a favor, que ahora eleva el tope de reintegro automático a $3,5 millones. En paralelo, se inscribirá de oficio a monotributistas en el Régimen Simplificado, agilizando trámites y liberando capital de trabajo.