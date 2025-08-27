Coimas en la Andis: Piden que Sturzenegger se presente a dar explicaciones en Diputados

El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sigue creciendo y ahora apunta al corazón del gabinete libertario. El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó un proyecto en la Cámara Baja para citar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a fin de que rinda cuentas ante los legisladores.

“Estamos frente a un escándalo institucional de enorme gravedad. La Cámara de Diputados tiene la obligación de que el ministro rinda cuentas ante la sociedad”, sostuvo el diputado Valdés al fundamentar la iniciativa.

El proyecto del legislador busca que Sturzenegger aclare si su ministerio tuvo participación en la eliminación de pensiones por discapacidad y en la drástica reducción de los equipos de auditoría interna, medidas que dejaron a miles de beneficiarios en estado de vulnerabilidad.