Kicillof busca apoyo sindical para enfrentar a Milei en la recta final

En la última etapa de la campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre, Axel Kicillof reforzó su vínculo con los gremios estatales y los instó a desplegar asambleas en sus lugares de trabajo. El objetivo: exponer ante los trabajadores cuáles serían las consecuencias de que La Libertad Avanza logre imponerse en la Provincia.

El encuentro se realizó en la gobernación bonaerense con la presencia de referentes docentes, judiciales, ferroviarios, médicos y estatales, acompañado por los ministros Walter Correa y Pablo López. Allí, el mandatario marcó que el peronismo debe asumir la tarea de transformar el Estado, reconocer sus falencias y evitar que el discurso libertario, que busca suprimirlo, gane terreno.

Kicillof remarcó que “defender el Estado no significa negar sus problemas”, sino encarar reformas desde adentro. “Si no somos nosotros los que impulsamos los cambios, lo harán quienes pretenden arrasar con derechos”, advirtió. Para graficar, señaló que la educación pública puede tener deficiencias, pero un privado nunca abrirá una escuela en un pueblo si no hay ganancia económica.

Desde los gremios, la respuesta fue de respaldo. Pablo Maciel (Cicop) valoró que se trate de un espacio para pensar colectivamente la gestión provincial, mientras que Claudio Arévalo (ATE) destacó la importancia de debatir un convenio colectivo que jerarquice la labor de los estatales. Ambos remarcaron que, pese al recorte de fondos nacionales, el gobierno provincial mantiene abierta la paritaria y promueve el diálogo.