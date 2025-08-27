Causa $LIBRA: comenzó a funcionar la comisión investigadora

Diputados reactivó el funcionamiento de la comisión investigadora del caso $Libra, a partir de la designación de miembros de la oposición como autoridades a cargo de ese organismo.

Con la diputada peronista Sabrina Selva como presidenta, la comisión estableció un calendario de trabajo que finalizará el 10 de noviembre, la fecha tope fijada por el proyecto de resolución aprobado el miércoles pasado.