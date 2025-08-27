Kicillof: “Me estoy cargando la campaña al hombro aunque no sea candidato”

Axel Kicillof reconoció que estuvo a punto de encabezar la lista de Fuerza Patria como candidato testimonial, aunque finalmente desistió. Sin embargo, aseguró que se puso “la campaña al hombro” porque, dijo, lo que está en juego es demasiado importante. “Me ofrecieron, estuve dispuesto porque sé lo que está en juego. Decidí que no, pero sí hacer la campaña como si lo fuera. Si Milei gana, lo que va a hacer es de una gravedad que me complica contarlo”, advirtió este martes.

El gobernador defendió las candidaturas testimoniales de intendentes e insistió en que “son legales y necesarias en este momento de peligro, porque Milei pretende gobernar por decreto con apenas un tercio del Congreso”.

Kicillof también respondió a las críticas del Presidente contra la boleta única, a la que calificó de “fraudulenta”. “En 2023 Milei ganó sin fiscales y con la boleta tradicional. Si fuera un instrumento de fraude, él no sería Presidente”, retrucó, al tiempo que vinculó sus dichos a la estrategia de la ultraderecha internacional, citando el caso de Jair Bolsonaro en Brasil.

Por último, el mandatario bonaerense se refirió al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, que salpican a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. “Este funcionario era de la máxima confianza de Milei, de Karina y de Lule. Lo tienen que explicar, no alcanza con negarlo. Se acumulan hechos y denuncias escandalosas”, sostuvo.