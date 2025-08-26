La Provincia contra Milei: “Estamos frente al Gobierno más corrupto de la historia”

El escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sigue creciendo y tuvo este lunes un capítulo de alto voltaje político en la provincia de Buenos Aires. Desde La Plata, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el gobernador Axel Kicillof coincidieron en que los audios que involucran a Diego Spagnuolo, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem configuran un caso de corrupción “obsceno”, que desnuda la “crueldad” del Gobierno nacional hacia las personas con discapacidad.

Bianco ironizó sobre los allanamientos realizados en la vivienda de Spagnuolo, donde se encontró una máquina de contar billetes: “¿Quién no tiene una en su casa?”. Luego, fue más allá: “No es el primer caso de corrupción en este Gobierno y probablemente no sea el último. Estamos ante uno de los gobiernos o, probablemente, el más corrupto de la historia”.

El funcionario provincial recordó que ya existen investigaciones en marcha sobre presuntas coimas en PAMI y Anses, los contratos del Banco Nación con empresas vinculadas a la familia Menem y las irregularidades en torno al exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con dólares sin declarar. “La Andis es parte de una trama que muestra cómo se mezclan ajuste y prebendas, el ajuste no es incompatible con el reparto de privilegios”, advirtió.

Kicillof, por su parte, reforzó el planteo al afirmar que el escándalo “no tiene antecedentes” y que la reacción de la Casa Rosada genera más sospechas que certezas: “Si los audios son falsos, ¿por qué echarían a Spagnuolo? Lo que describe es tremendo y de una magnitud que no recuerdo”. El mandatario provincial recordó que el exdirector de la Andis fue abogado personal de Milei y figura de confianza en su entorno íntimo. “Entró incontables veces a Olivos, era carne y uña con el Presidente. Si esto fuera inventado, no lo habrían removido”, subrayó.

En diálogo con medios radiales, Kicillof pidió celeridad judicial y vinculó el episodio con el clima electoral en la Provincia: “Los que no lo votaron tienen que usar esta instancia para ponerle un freno. Hay que transformar el enojo en voto. Si Milei gana en septiembre nos espera una distopía. Ya avanzó contra el Conicet, el INTA, la Anmat y ahora vemos lo que pasa en Andis”.

El gobernador cerró con un mensaje político: “Este escándalo muestra de qué manera gobierna Milei”.