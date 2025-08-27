Extrajeron los datos del celular de Spagnuolo

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación concluyó con la extracción de datos del celular de Diego Spagnuolo. La acción se enmarca dentro de la investigación sobre los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde revela un entramado de coimas dirigido por Karina Milei.

La DATIP logró la descarga de la información pese a que el exfuncionario no proporcionó la clave de acceso al celular. Ahora, se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada por Spagnuolo como el lugar de donde partirían los pedidos de sobornos a laboratorios.

También se analizará el dispositivo del exfuncionario de Andis, Daniel Garbellini, único que entregó la clave de acceso y se aguardaba en Comodoro Py la presencia del padre de los Kovalivkrer, Eduardo, quien figura como accionista.