El Gobierno aumentó el recargo al gas natural y sube el costo para los hogares
El Ministerio de Economía oficializó un incremento al 6,8% en el recargo que afecta a casi dos tercios de los usuarios de gas natural por redes.
El Ministerio de Economía oficializó un nuevo incremento en el recargo aplicado al gas natural que ingresa al sistema de transporte. Según la resolución 1090/2025, el porcentaje pasa a ser del 6,80% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), destinado a financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
La medida, firmada por el ministro Luis Caputo, busca cubrir mayores necesidades financieras y garantizar la continuidad del esquema de compensaciones en el sector energético.