Un salario que se achica: el mínimo perdió más de la mitad de su poder en diez años

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que según la Constitución debería asegurar condiciones de vida dignas para las y los trabajadores, se ha transformado en un símbolo del deterioro social. En la última década su poder adquisitivo se redujo a menos de la mitad: lo que en 2015 alcanzaba para 64 kilos de asado, hoy apenas permite acceder a 28.

En junio de 2015, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el SMVM era de 4.716 pesos, equivalentes a 519 dólares. Con ese ingreso se podían adquirir 64 kilos de asado. Diez años más tarde, en junio de 2025, el salario mínimo fijado en 313.400 pesos representa apenas 260 dólares y cubre solo 28 kilos del mismo corte.

El recorrido entre presidencias muestra un retroceso constante: con Mauricio Macri se bajó a 61 kilos de asado, en la administración de Alberto Fernández descendió a 46, y bajo Milei se desplomó a 28. En paralelo, los precios de la carne se dispararon: el asado pasó de 74 pesos el kilo en 2015 a más de 11.300 en 2025, una suba del 15.000 por ciento. El resto de los cortes siguió la misma lógica: osobuco, roast beef, vacío, nalga o lomo multiplicaron sus valores miles de veces.

Economistas advierten que la pérdida de poder adquisitivo no se limita a la carne: también se siente en alimentos básicos como pan y leche, y en servicios esenciales como luz, gas, combustible o alquiler. La consecuencia es clara: millones de trabajadores, incluso en la formalidad, caen en el empobrecimiento pese a mantener su esfuerzo cotidiano.

El gobierno de Javier Milei, sin embargo, niega el deterioro. El Presidente sostiene que “estamos en un pico de consumo” y desestima el rol del Consejo del Salario, ámbito que reúne a sindicatos, empresarios y Estado. Desde su llegada a la Casa Rosada, ningún encuentro logró consenso y las actualizaciones del SMVM se resolvieron por decreto, lo que en los hechos vacía de poder a esa institución.

En agosto de este año, el piso salarial ascendió a 322.000 pesos, apenas unos miles más que en junio, pero aún muy lejos de compensar la inflación. De acuerdo con el artículo 14 bis de la Constitución, ese ingreso debería cubrir alimentación, vivienda, educación, salud, recreación y cultura, algo impensado en la actualidad.