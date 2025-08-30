La Plata y la región: desde septiembre viajar en micro costará entre $529 y $725

A partir del 1° de septiembre, moverse en colectivo en la ciudad de La Plata y las localidades aledañas será más caro. Según la Resolución N° 81/25 del Ministerio de Transporte bonaerense, que ajusta mensualmente las tarifas en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, los boletos urbanos e interurbanos de media distancia tendrán un nuevo cuadro tarifario.

En la región, el boleto mínimo (de 0 a 3 km) pasará a costar $529,45, mientras que los recorridos de 3 a 6 km tendrán un valor de $589,80. Para tramos de 6 a 12 km, habituales en viajes que conectan distintos barrios platenses, el pasaje se ubicará en $635,24. En trayectos más largos, de 12 a 27 km, como los que vinculan a La Plata con Berisso o Ensenada, el costo será de $680,72. Y quienes viajen más de 27 km, por ejemplo hacia localidades periféricas del Gran La Plata o zonas del Conurbano, deberán pagar $725,88.

El esquema también contempla a los beneficiarios de la Tarifa Social, que abonarán $238,25 en el mínimo y hasta $326,65 en los recorridos más extensos.

Desde la cartera provincial sostienen que el mecanismo busca garantizar la continuidad del servicio y preservar su carácter de prestación obligatoria en el Área Metropolitana y en La Plata, una de las zonas con mayor concentración de usuarios.