La Plata

domingo 31 DE agosto 2025

T: 14º

H: 98%

Temperatura

14º

Humedad

98%

Crece la morosidad en tarjetas y préstamos personales

La suba de tasas comienza a impactar en los pagos y presiona a las familias argentinas.

La suba de las tasas de interés provocó un aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales, que ya supera el 5% y sigue en ascenso.

El crédito al consumo había crecido sostenidamente, pero los salarios no acompañaron y el desfasaje entre ingresos y deudas derivó en mayores incumplimientos.

Al mes de mayo, la mora en tarjetas era del 4,2% y alcanzaba 5,6% en préstamos personales. Las tasas anuales oscilan entre 76% y 90% en tarjetas y superan el 140% de CFT en préstamos personales a cuatro años. La presión impositiva eleva aún más el costo final, aumentando la carga sobre los hogares.

GobiernobancosBCRA

Noticias Relacionadas