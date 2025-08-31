Crece la morosidad en tarjetas y préstamos personales

La suba de las tasas de interés provocó un aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales, que ya supera el 5% y sigue en ascenso.

El crédito al consumo había crecido sostenidamente, pero los salarios no acompañaron y el desfasaje entre ingresos y deudas derivó en mayores incumplimientos.

Al mes de mayo, la mora en tarjetas era del 4,2% y alcanzaba 5,6% en préstamos personales. Las tasas anuales oscilan entre 76% y 90% en tarjetas y superan el 140% de CFT en préstamos personales a cuatro años. La presión impositiva eleva aún más el costo final, aumentando la carga sobre los hogares.