Corrientes va a las urnas

Con siete listas en competencia, Corrientes elige hoy gobernador, además de legisladores, intendentes y concejales. El oficialismo corre con ventaja pero llega dividido tras la ruptura de la alianza que llevó a Gustavo Valdés a la gobernación y el fracaso de un acuerdo con LLA. Sus rivales son el sector de Ricardo Colombi, el peronismo y los libertarios.

Para evitar el balotaje, el ganador debe superar el 45% de los votos. Cabe señalar que se encuentran habilitados 950.320 correntinos para sufragar.