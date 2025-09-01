Mayans acusó a Milei de sostener un “sistema de corrupción sin control”

El senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, apuntó contra el Gobierno nacional por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y advirtió sobre la seguridad de Diego Spagnuolo, exfuncionario involucrado en la causa. “A Spagnuolo hay que cuidarlo porque sabe mucho”, alertó.

El formoseño denunció que la gestión de Javier Milei “empezó con muchas mentiras, sin respetar la Constitución ni la división de poderes”, y que sus políticas ya muestran “consecuencias graves” en las provincias y en el sistema previsional. Sobre la denuncia en ANDIS, Mayans sostuvo que “con el 3% de Karina Milei se terminó el relato” y remarcó que la ausencia de presupuesto desde 2023 “es la base de la corrupción, porque permite un gasto discrecional sin control”. En esa línea, señaló que la confesión de una funcionaria cercana al Presidente “completa el cuadro de irregularidades”.