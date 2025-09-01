La Libertad Avanza en su peor momento y el peronismo busca el golpe de nocaut

La cuenta regresiva hacia el 7 de septiembre encuentra al gobierno de Javier Milei atravesando el momento más crítico desde su llegada al poder. A los problemas estructurales de una economía en retroceso se sumaron episodios de repudio en actos públicos, un creciente malestar social y denuncias de corrupción que salpican a funcionarios de su entorno. El oficialismo enfrenta un escenario en el que la expectativa de consolidación se transformó en un freno abrupto de confianza.

Los últimos días estuvieron atravesados por escenas que revelan el deterioro del vínculo entre la Casa Rosada y la sociedad. Desde agresiones a las caravanas presidenciales hasta enfrentamientos en el interior entre militantes libertarios y opositores, los actos se convirtieron en una radiografía de un clima adverso. Las calles expresan el enojo con políticas económicas que llevaron al país a una nueva recesión, con consumo en caída, industria paralizada y tasas de interés que asfixian cualquier intento de recuperación.

La política monetaria, condicionada por las exigencias del FMI, generó un freno visible en todos los indicadores. La suba de encajes bancarios al récord del 53% y el sostenimiento de tasas superiores al 100% anual provocaron un derrumbe en la actividad productiva. Las pymes denuncian falta de crédito, el consumo minorista retrocede mes a mes y los indicadores bursátiles muestran un retroceso que refleja la pérdida de confianza en la estabilidad futura. En paralelo, el riesgo país volvió a dispararse, marcando la vulnerabilidad de un plan económico atado al respaldo del Fondo.

Un oficialismo golpeado y una oposición fortalecida

La Libertad Avanza intentó contrarrestar esta dinámica con actos multitudinarios y recorridas permanentes en el Conurbano, bajo la conducción de Karina Milei. Sin embargo, la apuesta por mostrar hiperactividad política no logró revertir la sensación de aislamiento y desgaste. La narrativa de “orden y estabilidad” pierde fuerza frente a una realidad marcada por la caída en los índices de confianza y la dificultad para contener los precios sin dañar aún más la economía real.

En este escenario, el peronismo percibe una oportunidad histórica. Con un armado que logró unificar a sectores diversos y una campaña que se intensificó en los distritos más populosos, busca capitalizar el descontento social y presentarse como la alternativa capaz de frenar el experimento libertario. Gobernadores e intendentes reforzaron su presencia territorial y las movilizaciones sindicales y sociales programadas para el 7-S se convirtieron en una plataforma para expresar rechazo al rumbo económico y político del gobierno.

El 7 de septiembre no será una elección más. Para el oficialismo representa la posibilidad de contener un derrumbe mayor y mantener en pie su proyecto. Para la oposición, en cambio, se presenta como el momento propicio para asestar el golpe de nocaut y reposicionarse con fuerza en el escenario nacional. La combinación de recesión, protestas y escándalos de corrupción configura un cóctel explosivo que anticipa una jornada cargada de tensión política y social.

La historia reciente muestra que los gobiernos que llegaron debilitados a las elecciones de medio término nunca lograron recomponerse con facilidad. Milei enfrenta ahora esa misma encrucijada: sostener un plan económico atado a la disciplina del FMI en medio de un creciente rechazo social, o ceder terreno ante un peronismo que, lejos de la dispersión de meses atrás, aparece fortalecido y con ánimo de revancha.

El desenlace del 7-S marcará si el oficialismo logra resistir los embates o si, por el contrario, el peronismo consigue transformar el malestar en un triunfo político que condicione todo el futuro inmediato del Gobierno nacional.