"La gestión necesita el respaldo para continuar con las transformaciones en los barrios"

Durante la entrevista, Iañez subrayó que uno de los principales ejes de gobierno ha sido la recuperación de espacios de trabajo y de edificios históricos de la ciudad. Recordó la situación crítica de delegaciones como la de Los Hornos, que presentaba “peligro de derrumbe, sin sillas ni mesas para los trabajadores”, y señaló que se logró reconstruir la estructura para mejorar las condiciones laborales. “Estamos recuperando no solo oficinas, sino también lugares que hacen a la identidad de nuestra ciudad, como el Pasaje Rocha y Dardo Rocha, que además nos permiten pensar en La Plata como un polo turístico para generar empleo”, afirmó.

La candidata también remarcó la importancia de la obra pública en los barrios: asfaltado, mejoras de luminaria y la puesta en marcha de más de un centenar de frentes de obra. En ese sentido, aseguró que el principal pedido de los vecinos “es que sigamos con las obras”, y destacó que todo se financia con recursos propios del municipio y con una “gestión eficaz y transparente”, pese a la demora en la llegada de fondos nacionales.

Otro de los logros mencionados fue la erradicación de la venta ambulante en el casco urbano, un reclamo sostenido por los comerciantes. “Se avanzó en ordenar la ciudad, cuidando tanto a los trabajadores como a quienes pagan impuestos”, puntualizó.

En cuanto a la campaña, Iañez hizo un llamado a los votantes: “Le pedimos a la gente que nos acompañe, que confíe en esta gestión para seguir transformando los barrios. Queremos continuar trabajando por La Plata y defendiendo la democracia que tanto nos ha costado”.

Por último, consultada sobre su futuro político, descartó especulaciones sobre una eventual candidatura a intendenta y aseguró que su compromiso inmediato es continuar en la Legislatura para completar proyectos pendientes. Entre ellos mencionó reformas vinculadas a la autonomía municipal, la coparticipación y la necesidad de discutir la bicameralidad.

“Estos cuatro años que vienen son claves para consolidar un modelo de ciudad productiva y con más derechos”, concluyó.