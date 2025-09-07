Julio Alak votó en Gonnet e invitó a la comunidad a sufragar

Cerca del mediodía el intendente de La Plata Julio Alak se acercó a emitir su voto a un establecimiento educativo en Gonnet donde se lo vió muy contento por la jornada que se estaba desarrollando con tranquilidad.

"Estoy muy feliz, nos ha tocado un día maravilloso. Esperemos que vaya mucha gente a votar. Siempre una elección es un acto de reafirmación del sistema democrático. Llevamos uno de los ciclos más prolongados de democracia en el país y por eso es saludable que la gente ejerza su derecho a voto, eligiendo la fuerza política que deseen", comentó.

Además, destacó el esfuerzo de la Junta Electoral y pidió a la comunidad que se acerquen a sufragar "El mensaje es, con respeto y humildad, que vayan a votar. Es importante que haya un buen número de votantes. La Plata es una ciudad de tradición democrática".

En cuando al desdoblamiento en las elecciones dijo "Por primera vez en 205 años de la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses podemos votar autoridades provinciales y locales sin mezclar con la elección nacional. Me parece una decisión muy relevante, demostrar que en la provincia tenemos derecho a distinguir votar de esta manera. Sumamos así un nuevo derecho, fue una gran decisión el desdoble, muy positiva", concluyó.