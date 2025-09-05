Fuerza Patria cerró la campaña en La Plata

Fuerza Patria La Plata culminó su campaña electoral con una masiva acción territorial que tuvo como eje la distribución de boletas. Militantes, referentes y candidatos recorrieron todos los barrios para garantizar que cada vecino reciba la boleta del espacio que representa a la gestión de Julio Alak y Axel Kicillof en la ciudad.

La estrategia apuntó a reforzar el contacto directo con la comunidad y a consolidar la cercanía con los vecinos en la antesala de los comicios, donde la lista de Fuerza Patria encabezada por Ariel Archanco y Lucía Iañez para diputados y Sergio Resa y Romina Santana para concejales, se presentará bajo la consigna “En La Plata, sigamos con obras”.

La jornada de militancia que contó con la participación de miles de voluntarios y referentes barriales que se sumaron al operativo, se desplegó de manera simultánea en las distintas localidades platenses, con el objetivo de abarcar todo el partido y llegar a cada hogar con la propuesta electoral. La actividad coronó una campaña de fuerte presencia en el territorio y de cercanía con la comunidad.

Vale recordar que las elecciones del próximo 7 de septiembre definirán la renovación de autoridades en la Legislatura Bonaerense, el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. En ese contexto, Fuerza Patria buscará el respaldo de los vecinos en las urnas para dar continuidad al plan de obras y consolidar el proyecto de gestión encabezado por Alak.