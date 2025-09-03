Comisión $LIBRA: Podrán citar a funcionarios y usar fuerza pública

La Comisión Investigadora del caso $LIBRA aprobó su reglamento interno y podrá citar a funcionarios de primera línea, realizar allanamientos y solicitar el uso de la fuerza pública con aval judicial.

Si bien la comisión evitó confrontar directamente al presidente Javier Milei, se le enviará un cuestionario formal, dejando en evidencia la presión política sobre su gestión.

En esa línea, la oposición busca interrogar a Karina Milei, Manuel Adorni y otros funcionarios, y tendrá acceso a documentación incluso bajo secreto de sumario.

Por último, el informe final se presentará ante la Cámara de Diputados el 10 de noviembre.