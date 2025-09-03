Alertan por eventual espionaje interno de la SIDE

La denuncia judicial presentada por el Gobierno nacional para evitar la difusión de los audios de Karina Milei habilitaría implícitamente una intervención de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), incluso contralos periodistas que difundieron este caso de gran interés público.

Esta posibilidad se abrió con el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) de la gestión libertaria, que, como informó Diario Hoy meses atrás, fue fuertemente criticada por especialistas y organismos de derechos humanos.

Según la denuncia del Gobierno, el caso “audios de las coimas” tiene por objetivo “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”. Todos esos conceptos son los que se esgrimieron en el PIN 2024.