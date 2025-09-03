Desde Uruguay revelaron más audios de Karina Milei

Ante la censura previa solicitada por el Gobierno nacional y concedida por el polémico juez Patricio Maraniello, un programa de streaming de Uruguay recogió el guante y comenzó a reproducir al aire los audios provisoriamente prohibidos en Argentina, además de nuevos audios. Se trata de las grabaciones que capturan conversaciones privadas dentro de Casa Rosada donde aparece la voz de Karina Milei.

“Hay que estar abajo de Martín. Ya te digo, Martín es el que tiene la información, qué hay que hacer para llevarlo a cabo. Yo respeto a Martín como cabeza”, dice una voz atribuida a la secretaria de la Presidencia y hermana de Javier Milei, en un inédito audio.

En este fragmento, que dio a conocer el canal de streaming uruguayo Dopamina, la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA) haría alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primo de Eduardo “Lule” Menem, quien también es mencionado en los audios de las presuntas coimas de ANDIS.

El polémico fallo

Este lunes el juez Patricio Maraniello ordenó el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en Casa Rosada y atribuidos a Karina Milei, por “cualquier medio de comunicación”.

La controversia inició tras la publicación de audios que supuestamente capturan conversaciones privadas dentro de Casa Rosada. En una de las grabaciones, difundidas por los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, se escucha la presunta voz de la hermana del Presidente, destacando la necesidad de estar “unidos” y detallando jornadas laborales de más de 15 horas. Además, tanto en la denuncia presentada por el Ejecutivo nacional como en un comunicado de Vocería Presidencial se habla de operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas.

En este camino, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió allanar los domicilios de los periodistas que difundieron los audios de Karina Milei, Jorge Rial y Mauro Federico. Además, esta acción fue solicitada en la denuncia que presentó el Gobierno nacional ante la Justicia.

Ante esto, el periodista Jorge Rial acusó al gobierno de La Libertad Avanza de ir “directo contra la libertad de prensa y expresión” y calificó la denuncia oficial como una “intolerable amenaza”. Atrás de eso se sumó el repudio de todo el arco político opositor.

El polémico juez

Tras el fallo, se conoció que el juez Maraniello arrastra un escandaloso prontuario. En agosto del 2024, el Consejo de la Magistratura recibió una denuncia de acoso sexual, violencia de género, acoso laboral, maltrato, abuso de poder, comportamiento inapropiado en redes sociales, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento judicial.

El organismo también recibió acusaciones por negligencia grave en el ejercicio del cargo, y por prevaricato en una sentencia que favoreció al PAMI.

En consecuencia, el Consejo de la Magistratura se encamina a suspender a Maraniello, según afirmó el periodista Gustavo Sylvestre. También comentó que los integrantes de la Corte Suprema dejaron trascender que no avalarán su reciente fallo.