Bianco brindó los últimos detalles del operativo electoral

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, informó cómo será el procedimiento por parte del Comando Electoral, las fuerzas de seguridad y el Correo Argentino en las legislativas bonaerenses.

Según detalló el funcionario en su habitual conferencia de prensa, estarán habilitados 6.934 locales de votación y 41.189 mesas en toda la Provincia. En materia de seguridad, Bianco precisó que participarán 34.778 efectivos de fuerzas bonaerenses y Federales.

El ministro destacó además la novedad tecnológica de este proceso: “Vamos a tener un triple chequeo de la apertura de las mesas en cada uno de los locales de votación. En primer lugar, el delegado electoral va a reportar a la Junta Electoral, en segundo lugar la Policía a través de un sistema app web y, finalmente, el Correo Argentino a sus sedes centrales. Esto nunca se había hecho con ese grado de tecnología en la Provincia”.

Rechazo a la Boleta Única de Papel

Por otro lado, Bianco defendió el sistema de votación tradicional con boletas partidarias y cuestionó la implementación de la Boleta Única Papel para el 26 de octubre.

Para el funcionario de Kicillof, el uso de la boleta única en la elección nacional se trata de “un cambio de método totalmente innecesario, que nadie lo estaba pidiendo en la provincia de Buenos Aires, que complejiza muchísimo el proceso de votación”.

Además, señaló que, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno nacional, es un mecanismo más costoso. El funcionario detalló que la Provincia invirtió alrededor de $81.000 millones en la organizaciones de las elecciones bonaerenses. En comparación, remarcó que “el Gobierno nacional dice que para organizar las elecciones en todo el país, va a gastar unos $395.000 millones”.

“Si vos traspolás eso a la dimensión de la provincia de Buenos Aires, que es más o menos un 40% del padrón, te da $160.000 millones”, destacó el ministro. “Es decir, van a estar gastando el doble de lo que gastamos nosotros”, sentenció. Y agregó: “Por donde se lo mire es innecesario, no solicitado por nadie, no mejora la transparencia, porque nunca estuvo en duda”.

“No sé dónde está el negocio, por ahí hay un 3%”, concluyó, en alusión al escándalo del supuesto entramado de coimas que encabeza Karina Milei.