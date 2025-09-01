Bullrich ordenó allanar a Jorge Rial por la filtración de audios de Karina Milei

La controversia por los audios filtrados de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, sumó un nuevo capítulo este lunes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió a la Justicia Federal que se allanen los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, ambos de C5N, por haber difundido las grabaciones que comprometen a la hermana del presidente Javier Milei.

La presentación judicial fue realizada por el abogado Fernando Soto en representación del Ministerio de Seguridad y “por indicación expresa” de Bullrich. En el escrito se califica a la difusión como un hecho de “gravedad inusitada” y se remarca que los audios, pese a su repercusión política, son “jurídicamente inocuos y carentes de relevancia penal”.

En paralelo, el juez Patricio Maraniello dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación de las grabaciones a través de cualquier medio de comunicación, incluidas plataformas digitales y redes sociales. La decisión se da tras la denuncia oficial por lo que el Gobierno considera una “operación de inteligencia ilegal” destinada a condicionar al Poder Ejecutivo en plena campaña electoral.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró que lo ocurrido no fue una filtración sino un ataque planificado: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, que luego fueron manipuladas para desestabilizar al país”, afirmó.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo del juez Ariel Lijo, con la intervención de la Fiscalía Nº 4 que encabeza Carlos Stornelli.