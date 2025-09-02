Stornelli pidió investigar la denuncia del Gobierno pero advirtió que no se vulnerarán las fuentes periodísticas

El fiscal federal Carlos Stornelli requirió este martes que la Justicia investigue la denuncia presentada por el Gobierno respecto de una presunta operación ilegal de inteligencia. Según la presentación oficial, se habrían grabado de manera clandestina conversaciones privadas de distintos funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Si bien dio curso al pedido de investigación, Stornelli fue enfático en remarcar que los periodistas mencionados en la causa no podrán ser objeto de pesquisas que vulneren la protección constitucional de sus fuentes. “No podrá hurgarse en las fuentes de un periodista, cualquiera sea la opinión que merezca su labor, salvo que de manera voluntaria decida aportar información”, sostuvo en su dictamen.

El fiscal también recordó que la inviolabilidad del domicilio está garantizada y que solo puede ser limitada mediante una orden fundada de un juez competente. Esta aclaración surgió como respuesta a un pedido del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien había solicitado allanar el canal de streaming Carnaval, medio que difundió audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a la hermana del Presidente. Soto también había reclamado avanzar sobre los domicilios de periodistas y empresarios vinculados al medio.

En el escrito, Stornelli detalló que la denuncia oficial refiere a “acciones delictivas consistentes en la captación y obtención ilegal de conversaciones privadas”, lo que configura un hecho grave que, de comprobarse, podría encuadrarse en una maniobra de espionaje ilegal.