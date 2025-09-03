El Gobierno sigue subsidiando la luz de los más ricos

Pese a excusarse bajo el equilibrio fiscal para vetar leyes que recomponen el ingreso de jubilados y personas con discapacidad, el Gobierno nacional reconoció que aún persisten subsidios en las tarifas eléctricos que pagan los usuarios de altos ingresos.

La revelación se originó por el secretario coordinador de Energía del Ministerio de Economía, Daniel González. El funcionario participó en el programa de streaming oficialista Carajo junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Allí, vivió un incómodo momento cuando Bausili le consultó por qué él había vuelto a ver que en su propia factura de gas figuraba que recibe subsidios al consumo. A González no le quedó más alternativa que reconocer que las familias de altos ingresos recibían subsidios a la luz y el gas por el fuerte aumento de las facturas durante el invierno.

“No trasladamos al 100% el aumento del costo, sobre todo en invierno, aunque sí lo trasladamos fuera de la temporada alta”, explicó González al respecto.

Esto contradice a lo que había dictado el propio gobierno libertario, al informar meses atrás que los usuarios residenciales de altos ingresos (N1) habían dejado de recibir subsidios durante el primer semestre de 2024. En mayo, hasta el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado con orgullo la suspensión de subsidios a usuarios que residían en Puerto Madero, una medida presentada como una deuda de la gestión anterior, que nunca pudo implementar un esquema de segmentación tarifaria.

Subas exponenciales

Según la Fundación Encuentro, el costo energético mayorista en dólares subió considerablemente contra 2024. En julio 2025, el costo monómico del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) rondó 96,8 dólares por megavatio-hora (MWh) según Cammesa, frente a 94/MWh en julio del año pasado.

De acuerdo a la fundación, el precio de 96,8 U$S/MWh es un valor “muy elevado para la energía en comparación con otros mercados”.

Cabe destacar que el último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) informó que la canasta de servicios, que incluye la electricidad, aumentó 578% desde diciembre de 2023, frente a una inflación acumulada del 158% en ese mismo período.