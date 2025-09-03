El Gobierno abandona el libre mercado y sale a vender dólares

El gobierno de Javier Milei confirmó lo que el mercado financiero sospechaba: la intervención directa para frenar la disparada del dólar. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro venderá divisas para “contribuir a la liquidez y normal funcionamiento” del mercado.

Cabe recordar que hace apenas semanas, Milei y Luis Caputo celebraban en un streaming el esquema de flotación: “¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota!”, exclamaban. Incluso el ministro ironizó con un “comprá, no te lo pierdas, campeón” frente a empresarios que alertaban sobre el atraso del tipo de cambio.

Sin embargo, esa euforia dio paso a un escenario más complejo. El dólar oficial llegó a $1.390 en el Banco Nación, rozando el techo de la banda cambiaria. El oficialismo quedó obligado a blanquear lo que las consultoras ya señalaban: intervenciones encubiertas con dólares de préstamos y colocaciones. Ahora el recurso se volvió explícito, aunque el Gobierno insiste en que no tocará fondos del FMI para contener la divisa.

En ese contexto, la escalada tuvo un detonante, el fallido intento de desarmar las LEFIs en manos de los bancos. Esa maniobra disparó la demanda y expuso la fragilidad del esquema cambiario. El Banco Central aplicó torniquetes regulatorios y subió encajes, pero no logró contener la corrida.

De esta manera, a semanas de las legislativas, Milei y Caputo retroceden en el pilar de su política económica. Lo que antes era un grito de victoria “¡El dólar flota!”, ahora se convierte en un boomerang. Porque cuando el dólar deja de flotar por sí solo y debe ser sostenido a la fuerza, lo que se hunde no es la divisa, sino el propio plan de Gobierno.