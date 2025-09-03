Polémica por la compra de drones en el Municipio platense

El bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) presentó en el Concejo Deliberante de La Plata un pedido de informes para que la gestión de Julio Alak brinde detalles sobre la compra de drones destinada a reforzar las tareas de seguridad en la ciudad. La iniciativa busca conocer en profundiad sobre la licitación privada N°66: cuántas unidades fueron adquiridas, cuáles son sus características técnicas, el monto invertido y bajo qué modalidad se realizó la contratación.

Los ediles libertarios también solicitaron información sobre la capacitación del personal a cargo de operar los dispositivos y el destino específico que tendrán dentro del esquema de prevención del delito. “Es necesario transparentar este tipo de medidas para que los vecinos sepan en qué se utilizan los recursos públicos y cómo se aplican las tecnologías prometidas para combatir la inseguridad”, señalaron desde la bancada.

La Municipalidad había anunciado en los últimos meses la incorporación de drones con cámaras de alta definición y sistemas de geolocalización para patrullajes aéreos, con el objetivo de asistir a la Policía y al Centro de Operaciones y Monitoreo. Sin embargo, desde la oposición remarcan que aún no hay información oficial sobre la implementación del programa ni sobre el impacto que podría tener en la reducción de delitos.