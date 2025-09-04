Milei y un cierre de campaña entre denuncias, ataques y victimización

Javier Milei cerró su campaña en la provincia de Buenos Aires con un discurso cargado de acusaciones y sin respuestas a las denuncias que golpean a su gobierno. En el club Villa Ángela de Trujui, arremetió contra el kirchnerismo, al que responsabilizó de montar “operaciones”, recurrir a la violencia y preparar “prácticas mafiosas” para la jornada electoral.

El acto estuvo atravesado por el escándalo de coimas que involucran a Karina Milei y por el intento de censura para frenar la difusión de audios comprometedores. Lejos de dar explicaciones, el mandatario eligió victimizarse y culpar a la oposición. “Nos acusaron de corruptos, fueron contra vidas humanas y se metieron con mi hermana”, lanzó.

Con un tono cada vez más confortativo, Milei calificó al kirchnerismo como “delincuentes” y aseguró que el domingo “los vamos a aplastar en las urnas”.

Por otra parte, en la previa se registraron incidentes entre manifestantes que repudiaban el ajuste y militantes libertarios, lo que obligó a un operativo de seguridad reforzado. En medio de los enfrentamientos también resultó herido un periodista, alcanzado por un botellazo en la cabeza, lo que expuso el clima de intolerancia y violencia que atravesó la jornada y continuó en la desconcentración del evento.

El cierre dejó una imagen clara: Milei intenta disimular los escándalos que salpican a su entorno apelando a la confrontación y a la descalificación sistemática de sus adversarios. Un recurso repetido que exhibe debilidad más que fortaleza.

Al elegir la agresión y la victimización como eje de campaña, el Presidente confirma que no tiene respuestas frente a la crisis que atraviesa el país.