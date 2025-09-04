Buscan restablecer pensiones por discapacidad suspendidas

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, instruyó a la Fiscalía de Estado de la Provincia a presentar una acción de amparo para exigir el restablecimiento urgente de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos “de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)”.

El mandatario también solicitó la intervención judicial para que se devuelvan los importes “indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.

Al respecto, Sáenz manifestó que “en Salta no permitiremos que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad”. Además, instó a que se realicen auditorías “serias y transparentes” sobre posibles beneficios otorgados de manera irregular, y que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan.

En ese sentido, enfatizó que “no pueden pagar justos por pecadores”, al asegurar que la suspensión masiva de beneficios afecta a quienes legítimamente los necesitan.

Cabe recordar que en los primeros días de agosto Adorni anunció que ya había suspendido 110.000 pensiones por discapacidad, destinadas a paliar desigualdades estructurales que enfrentan más de 1.200.000 personas y cuyo monto equivale apenas al 70% de una jubilación mínima ($314.000 pesos).