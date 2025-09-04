Milei adopta el discurso antinmigrante de Trump

Similar al discurso de su par estadounidense Donald Trump, el presidente Javier Milei arremetió contra la inmigración, al asegurar que si los inmigrantes no se adaptan a la cultura del país anfitrión, se convierten en una amenaza para la sociedad que los recibe.

“Si no se adaptan a tu cultura, entonces es una invasión”, remarcó el mandatario durante una entrevista al podcast francés 21 News.

En un primer momento, Milei condicionó la libre circulación de personas a dos factores clave. Por un lado, la inexistencia de un Estado de bienestar, ya que si lo hay, “hay algunos que pagan y otros que se benefician”.

El segundo y más polémico punto fue el cultural. El presidente argentino afirmó que si un inmigrante llega a un nuevo país, “si se adapta, no es ningún problema, el problema es que si no se adapta a tu cultura, entonces es una invasión”.

Para graficar su punto, describió un escenario hipotético en el que una comunidad es superada en número por recién llegados con ideas distintas. “Vos les das igualdad de derechos y van a una votación y te cambian y entonces ahora vos no podés tener tu base cultural que traías porque tuviste una invasión”, explicó, y concluyó: “Es una invasión menos violenta, pero sigue siendo una invasión”.

“Quieren matarme”

En otro intento de victimizarse, Milei advirtió en la misma entrevista, previo al acto electoral en un club de barrio de Moreno, que “el kirchnerismo va a intentar ma­tarme”. Lo dijo en un contexto de tensión social donde ya se vivieron dos episodios violentos: uno en Lomas de Zamora, donde Milei encabezó una caravana que fue repudiada por vecinos, y otro en Corrientes, donde participó su hermana. Ante esto, desde la provincia de Buenos Aires advirtieron que no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad del Presidente en Moreno, que estará a cargo de su personal de seguridad y no de la Policía Bonaerense (pese a que Kicillof anunció el envío de efectivos para respaldar).

En este camino, Milei afirmó que la oposición, de cara a las elecciones, está aplicando la “estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada”. Agregó que esto también implica “inventar mentiras para tratar de desprestigiarme” y fulminó: “La estrategia del kirchnerismo es ‘destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme’”.

En otro tramo de la entrevista, y en medio del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo que revelan un entramado de coimas que comanda Karina Milei, el mandatario defendió a su hermana. “Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal”, destacó.

El Presidente también redobló sus críticas a la izquierda y se negó a negociar con ellos. “No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país”, sostuvo, y calificó a los socialistas del siglo XXI como “psicópatas”.