Industriales reclaman medidas al Gobierno

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó al Gobierno “reordenar prioridades” y abrir un canal de diálogo para evitar una catástrofe mayor en el empleo.

En un comunicado por el Día de la Industria, Rosato señaló que las fábricas siguen produciendo pese a la baja del consumo, el aumento de costos y la apertura indiscriminada de importaciones, que ya dejaron afuera a más de 40.000 trabajadores.

Asimismo, el empresario advirtió que la estabilidad macroeconómica “no puede darse a cualquier costo” y criticó la falta de respuestas de Javier Milei y Luis Caputo, a quienes el sector pyme pide audiencia desde el inicio de la gestión.