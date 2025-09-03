La Plata

Industriales reclaman medidas al Gobierno

Desde el sector exigen al Ejecutivo dialogar “para evitar una catástrofe”.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó al Gobierno “reordenar prioridades” y abrir un canal de diálogo para evitar una catástrofe mayor en el empleo.

En un comunicado por el Día de la Industria, Rosato señaló que las fábricas siguen produciendo pese a la baja del consumo, el aumento de costos y la apertura indiscriminada de importaciones, que ya dejaron afuera a más de 40.000 trabajadores.

Asimismo, el empresario advirtió que la estabilidad macroeconómica “no puede darse a cualquier costo” y criticó la falta de respuestas de Javier Milei y Luis Caputo, a quienes el sector pyme pide audiencia desde el inicio de la gestión.

