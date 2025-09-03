Visa a Estados Unidos: Homeland Security desmintió la suspensión del acuerdo con Argentina

La posibilidad de que los argentinos viajen a Estados Unidos sin necesidad de visa volvió a ser noticia tras rumores que señalaban una supuesta suspensión del acuerdo por parte de Washington. Sin embargo, el propio Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) desmintió esa versión y aseguró que el programa sigue vigente.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Homeland Security expresó: “Lo que resulta realmente vergonzoso es que Axios lo considere periodismo. Como les dijimos, no había ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina. El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro”.

En la misma línea, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, remarcó que “el programa de visa waiver goza de buena salud” y destacó que los equipos de Cancillería, Seguridad e Interior, junto con la embajada, continúan trabajando para concretar el objetivo en el menor tiempo posible. De esta manera, ambas partes buscaron dar por cerrada la polémica y despejar dudas sobre el avance de las negociaciones.