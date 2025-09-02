Somos Buenos Aires oficializó su bloque de diputados bonaerenses

El bloque radical “Acuerdo Cívico UCR-GEN”, con Facundo Manes y Martín Lousteau como referentes, pasó a llamarse “Somos Buenos Aires”, nombre del frente que competirá en las legislativas 2025.

Cabe recordar que GEN había abandonado inicialmente Somos Buenos Aires por desacuerdos en los lugares de la lista y la falta de integración del radicalismo, motivo por el cual Natalia Dziakowski cambió de filas en la Cámara. El bloque ahora está compuesto por radicales que apoyan el frente junto al Partido Centenario, la Coalición Cívica y sectores peronistas no kirchneristas, mientras la bancada UCR + Cambio Federal reúne a monzoístas y a sectores del GEN opositores a la lista de la UCR bonaerense.

El recinto de Diputados queda conformado por 37 legisladores de Unión por la Patria, 13 del PRO, 12 de La Libertad Avanza, 9 de UCR + Cambio Federal, 6 de Somos Buenos Aires, 6 de Unión y Libertad, 3 de Coalición Cívica, 3 de Unión, Renovación y Fe, 2 de la Izquierda y 1 de Derecha Popular. La ruptura del radicalismo se reflejó en el Senado, donde Alejandro Celillo y Agustín Maspoli fundaron el bloque “UCR-Somos Buenos Aires”, mientras Ariel Bordaisco asumió la titularidad de UCR-Cambio Federal.