Milei acotó su viaje a Estados Unidos

El Presidente Javier Milei modificó su agenda para el viaje a Estados Unidos: finalmente no irá a Las Vegas, donde se esperaba su presencia en un espectáculo de su exnovia Fátima Flórez. De esta manera, concentrará todas sus actividades en Los Ángeles.

La decisión, definida como una “reformulación táctica” desde su entorno, responde tanto a cuestiones logísticas como al contexto político y mediático. La coincidencia con el show de Flórez había generado especulaciones incómodas, en un momento crítico por la difusión de audios que lo vinculan con un presunto entramado de coimas alrededor de su hermana Karina Milei y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En consecuencia, el Presidente no quiere mostrarse con distracciones personales.

La agenda reprogramada del mandatario contempla una serie de reuniones clave con empresarios e inversionistas en Los Ángeles, en particular con ejecutivos del Instituto Milken, a cargo del economista Michael Milken, que ya lo había convocado anteriormente.

Según fuentes oficiales, el éxito de convocatoria en los encuentros iniciales (donde se esperaba a unos 50 empresarios y terminaron anotándose 80) llevó a concentrar todas las actividades en un hotel de Los Ángeles, y así evitar traslados innecesarios y optimizar la agenda.

El cambio permite adelantar el retorno de Milei: regresará a la Argentina un día antes de lo previsto, en plena antesala de las elecciones bonaerenses de este domingo 7 de septiembre.