Revelan que el “héroe” de Espert es un barrabrava imputado

Una nueva mentira se suma en el historial de José Luis Espert. El hombre que la semana pasada rescató en su moto al candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) de los incidentes en Lomas de Zamora, no era un transeúnte ocasional como había afirmado el legislador. Se trata de un conocido barrabrava del club Comunicaciones con una causa abierta por intento de homicidio.

Quien reveló la identidad del hombre, llamado Damián Rosati, fue el periodista especializado en violencia en el fútbol, Gustavo Grabia. Además, recordó que Espert había declarado a la prensa que quien lo ayudó a escapar era una persona que "justo pasaba por ahí".

Rosati tiene un serio antecedente penal: una causa judicial por intento de homicidio contra un dirigente del fútsal del mismo club. Según contó el periodista, el expediente había avanzado hasta ser elevado a juicio, pero que se encuentra “paralizado desde 2023”.

La imagen de Espert huyendo en la parte trasera de la moto se había viralizado la semana pasada, lo que magnificó la figura del supuesto “héroe” anónimo que lo había ayudado a salir del caos.

El vínculo del candidato de LLA con este polémico personaje se suma a la relación revelada semanas atrás con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido por narcotráfico. En la campaña electoral del 2019, siendo candidato a presidente, Espert utilizó los aviones de Machado. También se sospecha que fue aportante de su campaña.