Fentanilo contaminado: comienzan a monitorear los medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) actualizó el listado de sustancias controladas que deberán incorporarse al Sistema Nacional de Trazabilidad. Además, anunció el desarrollo de una plataforma tecnológica de monitoreo en tiempo real de la circulación de medicamentos.

Se tratan de medidas que buscan dar respuesta luego del escándalo del fentanilo contaminado. Mediante estas acciones, la Anmat busca fortalecer los mecanismos de fiscalización y la detección temprana de irregularidades, robos o desvíos.

Según fuentes oficiales, con estas nuevas disposiciones se podrá alcanzar la “centralización en el sistema nacional para que Anmat tenga las garantías de tener conocimiento de dónde está el producto en cada una de las jurisdicciones” y “saber dónde están todos los lotes de dicho medicamento o sustancia que podría estar adulterada y requiera ser retirada”.

La nueva normativa, establecida mediante la Disposición 6223/2025, amplía el alcance del sistema al incluir ingredientes farmacéuticos activos que hasta ahora no estaban contemplados, pese a su alto riesgo de adulteración o uso indebido. Significa la primera actualización desde el 2016 cuando el gobierno de Macri excluyó del sistema nacional fármacos como el fentanilo, cuya trazabilidad quedó desde entonces bajo jurisdicción provincial.